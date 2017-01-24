Рустэм Хамитов встретился с президентом Российского зернового союза Аркадием Злочевским

— Республика ещё в советское время позиционировала себя как зерновая территория. В те уже далёкие годы 30−40-летней давности намолачивали здесь около 4 млн тонн. Дальше в силу разных причин снизились и объёмы, и количество вносимых удобрений, и сама культура земледелия, — сказал Рустэм Хамитов. — Нам надо выходить из этой ситуации, подниматься к тому, что было. И тому есть несколько причин. Мы всё-таки работаем над тем, чтобы животноводство по-новому двигалось вперёд. Нужны корма. Кроме того, мы хотели бы заняться глубокой переработкой зерна. Это вполне очевидно и понятно. У нас уже сегодня есть излишки для того, чтобы можно было их перерабатывать. Есть поле для сотрудничества.

— Республика стала выходить в открытое пространство. Она становится понятной, прогнозируемой и предсказуемой. Я очень рад тому, что у нас складываются открытые и даже в некотором смысле дружеские взаимоотношения с республикой, — подчеркнул Аркадий Злочевский. — Свою задачу, функцию в рамках нашего взаимодействия мы видим, прежде всего, в том, чтобы способствовать организации и наращиванию ликвидности продукции, которая производится в республике. И это не обязательно экспорт. Это и глубокая переработка, которую Вы упомянули, и развитие внутреннего потребления. Самый главный для всех крестьян вопрос — «куда продать?». Мы можем поспособствовать именно в этом — облегчить рынки сбыта, доступ к ним для республиканской продукции, продумать, может быть, даже в некотором смысле спланировать производственную базу так, чтобы она не имела проблем с реализацией.

Аркадий Злочевский отметил, что Российский Зерновой Союз будет рассматривать республику в том числе как площадку для проведения здесь масштабных мероприятий, таких как технологическая конференция Союза или Всемирный зерновой форум.

В ходе встречи было подписано Соглашение между Российским Зерновым Союзом и Правительством Башкортостана о взаимодействии по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Документ предполагает создание условий, способствующих устойчивому развитию регионального аграрного сектора и рынка зерна, разработку организационно-экономических и рыночных механизмов, совершенствование нормативно-правовой базы в целях развития и повышения эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей региона.

Российский Зерновой Союз включает в себя около 400 предприятий и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организацией инфраструктуры зернового рынка. Члены Союза обеспечивают около 20 процентов производства российского зерна, свыше половины объемов производства муки и комбикормов, две трети рыночного оборота зерна и свыше 90 процентов экспорта зерна и продуктов его переработки.