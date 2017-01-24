Порошенко: Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа

Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который транслировал телеканал «112 Украина».

По его словам, сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.

«Мы знаем о слушаниях в сенате, где есть лидирующий кандидат и их позиция во время этих слушаний. Я ненавижу саму идею, что “это чьи-то враги, это чьи-то друзья”. Хочу напомнить слова Черчилля: “В политике нет вечных друзей и вечных врагов, в политике есть интересы”. И эти интересы в США создавались не президентом Бушем или Клинтоном, они устанавливались более 200 лет назад. Это были интересы свободы, демократии. И те же интересы разделяет Украина — свобода и безопасность. Солдаты воюют на Востоке Украины не только за свободу и демократию в Украине, но и в Европе и всем мире. Поэтому я думаю, мы можем рассчитывать на поддержку США», — сказал он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в свою очередь сказал, что нужно немного подождать, чтобы увидеть изменения в практической политике США.