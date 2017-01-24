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13:40 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа

При этом, глава государства сказал, что сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.

Источник: 112.ua

Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который транслировал телеканал «112 Украина».

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По его словам, сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.

«Мы знаем о слушаниях в сенате, где есть лидирующий кандидат и их позиция во время этих слушаний. Я ненавижу саму идею, что “это чьи-то враги, это чьи-то друзья”. Хочу напомнить слова Черчилля: “В политике нет вечных друзей и вечных врагов, в политике есть интересы”. И эти интересы в США создавались не президентом Бушем или Клинтоном, они устанавливались более 200 лет назад. Это были интересы свободы, демократии. И те же интересы разделяет Украина — свобода и безопасность. Солдаты воюют на Востоке Украины не только за свободу и демократию в Украине, но и в Европе и всем мире. Поэтому я думаю, мы можем рассчитывать на поддержку США», — сказал он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в свою очередь сказал, что нужно немного подождать, чтобы увидеть изменения в практической политике США.

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