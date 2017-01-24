Порошенко: Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа
При этом, глава государства сказал, что сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.
При этом, глава государства сказал, что сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.
Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который транслировал телеканал «112 Украина».
По его словам, сейчас слишком рано говорить о том, чего Украина ожидает от новой администрации.
«Мы знаем о слушаниях в сенате, где есть лидирующий кандидат и их позиция во время этих слушаний. Я ненавижу саму идею, что “это
Президент Финляндии Саули Ниинисте в свою очередь сказал, что нужно немного подождать, чтобы увидеть изменения в практической политике США.