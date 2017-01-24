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13:48 (мск), источник: Actualitati.md

Члены партии Платформа DA массово покидают формирование

О выходе из партии Платформа Достоинство и правда заявили лидеры оргеевской территориальной организации.

Источник: Actualitati.md

Причиной выхода стали авторитарные и антидемократические действия председателя партии Андрея Нэстасе.

Его также обвинили в спекулировании бедами граждан и растрате 20 миллионов леев, собранных протестующими на Площади Великого Национального Собрания.

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