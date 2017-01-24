Члены партии Платформа DA массово покидают формирование
О выходе из партии Платформа Достоинство и правда заявили лидеры оргеевской территориальной организации.
О выходе из партии Платформа Достоинство и правда заявили лидеры оргеевской территориальной организации.
Причиной выхода стали авторитарные и антидемократические действия председателя партии Андрея Нэстасе.
Его также обвинили в спекулировании бедами граждан и растрате 20 миллионов леев, собранных протестующими на Площади Великого Национального Собрания.