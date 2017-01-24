Правительство Великобритании ответило на решение суда по Brexit

Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании, сообщает Reuters.

«Народ Великобритании проголосовал за выход из ЕС, и правительство исполнит это требование, задействовав статью 50 (Лиссабонского договора, о процедуре выхода члена ЕС из состава союза. — РБК), как и было запланировано, к концу марта. Сегодняшнее постановление ничего не изменит», — сообщил пресс-секретарь Терезы Мэй.

Представитель главы правительства сообщил, что в скором времени парламенту будут представлены планы правительства по следующим шагам в отношении Brexit.

Генпрокурор страны Джереми Райт, как сообщает Reuters, заявил, что правительство, без сомнения «разочаровано» решением суда, однако оно обязано исполнить решение высшего судебного органа.

Ранее сегодня, 24 января, Верховный суд Великобритании постановил, что британскому правительству необходимо получить одобрение парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из ЕС. За подобное решение проголосовали 8 из 11 судей. При этом. как подчеркнул председатель судебной коллегии Верховного суда лорд Дэвид Нойбергер, речь идет не об отмене решения о выходе страны из союза, а о согласовании юридической стороны вопроса. Как утверждает Верховный суд, правительство не имеет права на изменение заключенных международных договоров без согласования с парламентом, если это затрагивает жизнь всех граждан страны.