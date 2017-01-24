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13:56 (мск), источник: УНИАН

Еврокомиссар рассказал, сколько еще украинцам ждать «безвиза»

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.

Источник: УНИАН

Об этом он заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопрос председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева, передает ЕвроПравда.

По словам Гана, в ЕС делают действительно большую работу по вопросу предоставления безвизового режима Украине и Грузии.

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Ган заявил, что в ближайшие месяцы будут приняты решения в отношении некоторых стран, в частности по Украине и Грузии, отметив выполнении этими странами всех необходимых критериев.

Кроме того, еврокомиссар отметил о необходимости провести еще дополнительную работу.

Отвечая на вопрос относительно ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной, Ган напомнил, что решение этого вопроса зависит от парламента страны.

«Посмотрим, каким оно будет. Но я надеюсь, что этот вопрос будет закрыт», — сказал он.

Ранее Хан заявлял, что Евросоюз должен отменить визы для граждан Украины.

Комментарии
1
oleg ivanov
Там Порошенко ведь не первый год обещает что на следующей неделе, сколько можно ждать...
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