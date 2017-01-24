Владимир Путин встретится с Куйвашевым сегодня

Как сообщает РИА «Новости», Песков отметил, что Владимир Путин продолжит работу с главами регионов сегодня, 24 января, в «состоится беседа» с главой Среднего Урала.

Полномочия Куйвашева истекают в мае 2017 года. Ожидается, что на встрече Владимир Путин может предложить ему исполнять обязанности главы региона до сентября. Это должно стать одобрением для будущего участия губернатора в выборах.