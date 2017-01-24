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14:23 (мск), источник: УралПолит.ру

Владимир Путин встретится с Куйвашевым сегодня

МОСКВА, 24 января, ИА УралПолит.Ru. Президент Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА «Новости», Песков отметил, что Владимир Путин продолжит работу с главами регионов сегодня, 24 января, в «состоится беседа» с главой Среднего Урала.

Полномочия Куйвашева истекают в мае 2017 года. Ожидается, что на встрече Владимир Путин может предложить ему исполнять обязанности главы региона до сентября. Это должно стать одобрением для будущего участия губернатора в выборах.

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