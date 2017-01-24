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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Кудымкара сменил заместителя по экономике

Новым заместителем главы Кудымкара Ивана Мехоношина по экономике, предпринимательству и имущественным отношениям стал 35-летний Евгений Гусельников.

Ранее он работал главным бухгалтером МУП «Водоканал», а к исполнению своих новых обязанностей приступил с сегодняшнего дня, сообщает газета «Парма-Новости».

Прежний экономический зам господина Мехоношина — Андрей Логвиненко, как пишет издание, в ноябре прошлого года стал участником ДТП, а через несколько дней после аварии написал заявление об увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых.

В момент совершения ДТП у экс-чиновника имелись признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. В начале января мировой суд Кудымкара лишил господина Логвиненко водительских прав и оштрафовал на 30 тыс. руб.

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