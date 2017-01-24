Глава Кудымкара сменил заместителя по экономике

Ранее он работал главным бухгалтером МУП «Водоканал», а к исполнению своих новых обязанностей приступил с сегодняшнего дня, сообщает газета «Парма-Новости».

Прежний экономический зам господина Мехоношина — Андрей Логвиненко, как пишет издание, в ноябре прошлого года стал участником ДТП, а через несколько дней после аварии написал заявление об увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых.