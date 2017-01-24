В Крыму могут создать госкомпанию по строительству и ремонту дорог — Аксенов

Об этом журналистам в Симферополе рассказал глава Республики Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день я рассматриваю ряд предложений по созданию на базе “Крымавтодора” государственной компании, с долей участия частного капитала, по выполнению всех физических работ по строительству, обслуживанию и уборке дорог», — сообщил Аксенов.

Как пояснил глава Республики, это позволит более эффективно контролировать расходование бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог в Крыму. По его словам, на данный момент скопилось очень много претензий к подрядчикам, выполняющим дорожные работы в РК.

«К сожалению, большинство подрядчиков не выполнили свои обязательства по проведению всех работ на дорогах. Это для нас урок, что верить на слово руководителям наших дорожно-строительных организаций нельзя», — констатировал Аксенов.

Он заверил, что Счетная палата совместно с правоохранительными и надзорными органами проверит эффективность освоения бюджетных денег при строительстве и ремонте дорог. При этом глава Республики Крым не исключил новых увольнений в ведомствах, отвечающих за дорожное строительство.

«В этом году на ямочный ремонт выделено 700 млн рублей. Будут назначены персональные ответственные за выполнение этого ремонта, чтобы поставить эффективность расходования средств под тотальный контроль. Под микроскопом будем на все смотреть, но дорожную отрасль приведем в чувства. Я еще перетрясу (кадры), и до 1 февраля будут определенные изменения. Придут только те люди, которые качественно смогут исполнять свои функциональные обязанности», — пообещал Аксенов.

Председатель крымского правительства также выразил надежду, что проведение закупок по 44-му Федеральному закону, которое с 1 января 2017 года стало обязательным для РК и Севастополя, будет способствовать заходу в Крым добросовестных подрядчиков из других регионов России.

«В этом году 44-й Федеральный закон будет (применяться), поэтому будут участвовать компании с материка. Торги будут проходить на электронных площадках, утвержденных Правительством России. Поэтому надеемся, что зайдут системные подрядчики», — сказал он.