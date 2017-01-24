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15:43 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 25−30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Решение об изменении тарифа на проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода не принято», — говорится в сообщении.

Мэрия отмечает, что речь шла не о стоимости билета, а о себестоимости одной поездки. На протяжении последних 10 лет стоимость проезда в общественном транспорте никогда не равнялась себестоимости одной поездки. Плата пассажира за проезд всегда была ниже. Плановые убытки транспортных предприятий погашаются из бюджета региона или города.

По словам сити-менеджера Сергея Белова, пока не будет обновлен подвижной состав и не будет ясности с маршрутной сетью, повышения стоимости проезда не произойдет. Решение об изменении платы за проезд будет приниматься только после анализа экономических расчетов, подготовленных специалистами департамента транспорта и связи.

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