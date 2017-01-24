Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

«Решение об изменении тарифа на проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода не принято», — говорится в сообщении.

Мэрия отмечает, что речь шла не о стоимости билета, а о себестоимости одной поездки. На протяжении последних 10 лет стоимость проезда в общественном транспорте никогда не равнялась себестоимости одной поездки. Плата пассажира за проезд всегда была ниже. Плановые убытки транспортных предприятий погашаются из бюджета региона или города.