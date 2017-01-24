Приблизительно 40 человек на автомобилях протестуют под зданием Кабмина

Возле здания Кабинета министров в Киеве собрались около 40 человек на автомобилях, которые требуют урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспорта. Сообщается, что протестующие приварковались на парковке вблизи здания правительства и гудят в клаксоны. Отмечается, что автомобили протестующих имеют номера стран ЕС, а также украинские номера.

Также, у участников акции имеются флаги «АвтоЕвроСила». У входа в здание Кабинета министров присутствуют полицейские, движение по улице Грушевского не перекрыто.

Как сообщалось ранее, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией 24 января частично заблокировали въезды в Киев.