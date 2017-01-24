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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе представили нового главного судебного пристава республики Ильнура Махмутова

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 24 января в Доме Республики Глава Башкортостана встретился с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава России Рустамом Степаненко. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона с территориальным органом ФССП.

В ходе встречи Рустам Степаненко представил нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ — главного судебного пристава Республики Башкортостан Ильнура Махмутова.

— Ильнур Анварович прошёл все должности — от рядового пристава до руководителя Управления по Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Сейчас вернулся на родину, чтобы возглавить Управление уже здесь, в Башкортостане. Грамотный, подготовленный сотрудник, имеет огромный опыт работы, — сказал Рустам Степаненко. — Зариф Закирович Байгускаров передал ему очень хороший, работоспособный коллектив. Этот коллектив у нас находится на хорошем счету среди наших территориальных органов. Результаты работы за прошлый год достаточно хорошие. Взыскано 11,5 млрд рублей, из них около 4,5 млрд рублей в бюджеты всех уровней, почти 1 млрд — в бюджет республики и местные бюджеты.

— Управление по республике находится на передовых позициях. Тем не менее, работы здесь много. Нельзя допустить мысли, что всё хорошо, и на таком же уровне оставлять работу. Вы знаете, что есть и слабые места. Надо всем этим заниматься, провести соответствующую, критическую работу, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Мы должны вместе, выверенно, нормально трудиться, зная, что сложные моменты возникают всегда, возникают иногда, казалось бы, неразрешимые ситуации, но вместе мы всегда находим выход из такого рода позиций.

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