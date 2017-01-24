Габдуллин: я на свободе благодаря решающему слову президента

Суд во вторник признал Габдуллина виновным в вымогательстве и приговорил к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля на тот же срок.

«Я благодарен главе нашей нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я на свободе благодаря решающему слову президента. Я благодарен ему за то, что внял письмам-обращениям корифеев казахской культуры и литературы, подписанные Олжасом Сулейменовым, Асанали Ашимовым, Дулатом Исабековым, Смагулом Елубаевым», — сказал Габдуллин журналистам после освобождения.

«(Благодарю тех людей — прим.ред.) которые в столь тяжкий час не бросили меня, которые поддерживали меня не только материально, но и морально. Тюрьма, где я провел два с половиной месяца — это не сахар, для меня это будет большой жизненной школой. Всем спасибо», — также отметил Габдуллин.