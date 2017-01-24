Габдуллин: я на свободе благодаря решающему слову президента

Суд во вторник признал Габдуллина виновным в вымогательстве и приговорил к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля на тот же срок.
«Я благодарен главе нашей нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я на свободе благодаря решающему слову президента. Я благодарен ему за то, что внял письмам-обращениям корифеев казахской культуры и литературы, подписанные Олжасом Сулейменовым, Асанали Ашимовым, Дулатом Исабековым, Смагулом Елубаевым», — сказал Габдуллин журналистам после освобождения.
«(Благодарю тех людей — прим.ред.) которые в столь тяжкий час не бросили меня, которые поддерживали меня не только материально, но и морально. Тюрьма, где я провел два с половиной месяца — это не сахар, для меня это будет большой жизненной школой. Всем спасибо», — также отметил Габдуллин.
Останется ли он в профессии, Габдуллин комментировать не стал.
Медиа-скандал разразился в ноябре 2016 года, когда главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. Габдуллин, по их мнению, был манипулятором, который намеренно публиковал нелестные материалы о чиновниках, дабы обеспечить своим СМИ государственный заказ.
Четвертого января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллину было предъявлено обвинялся по статье 194 частью 4 пунктом 2 УК РК (Вымогательство). Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 миллионов 625 тысяч тенге и полностью раскаялся в содеянном.
В деле Габдуллина фигурировали имена высоких чиновников Казахстана, выступавших в качестве потерпевшей стороны. Из материалов уголовного дела, Габдуллин для получения государственного информационного заказа вымогал деньги у акима Жамбылской области Карим Кокрекбаев, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, министр энергетики Казахстана Каната Бозумбаев. В ходе субедного разбирательства известный казахстанский журналист неоднократно сообщал суду, что полностью раскаялся в содеянном и выплатил материальный ущерб потерпевшим сторонам, которые в свою очередь просили суд о прекращение уголовного преследования в отношение Бигельды Габдуллина.
Судебное разбирательство проходило в частично закрытом режиме. Суд запретил журналистам пользоваться во время процесса аудио-, фото- и видеофиксацией.