Правительство Приангарья и «Росатом» подписали соглашение о маркировке древесины

Правительство Иркутской области и корпорация «Росатом» подписали соглашение о реализации маркировки заготавливаемого леса. Автоматизированная информационная система учета по контролю прохождения древесины была презентована сегодня, 24 января, на межведомственном совещании. Стоит отметить, что данный проект будет реализован в три этапа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала все пункты будут поставлены на учет. Затем они будут должны предоставить в Минлес региона отчеты о заготовленной, переработанной и отгруженной древесине. Дальше начнется ее маркировка в рамках реализуемого пилотного проекта.

«Представители Государственной корпорации “Росатом” — разработчика данной автоматизированной системы — рассказали о принципах работы такого электронного учета прохождения древесины. Для этого создана специальная программа. Она будет считывать информацию, заносимую на идентификационные пластиковые карты. На такую карту заносятся данные о номере заготавливаемой партии древесины, дата выпуска карты, информация об актах приема-передачи карты, правовом основании заготовки партии леса, сведения о пунктах приема, переработки и отгрузки, где должна проходить заготовленная партия, другая информация», — говорится в сообщении.

Такая однократно действующая карта активируется в министерстве лесного комплекса Иркутской области и выдается лесопромышленнику вместе с сопроводительными документами на заготовку партии леса. Каждая карта привязана в информационной системе Иркутской области к конкретной лесосеке. Считывание данных карты может проводиться в любом месте без использования интернета. Для этого на мобильные телефоны лесных инспекторов и других проверяющих будет установлена разработанная «Росатомом» программа. При погрузке леса на территории лесхоза его сотрудниками на карту заносится информация об объеме заготовленной древесины. Также с помощью мобильного приложения можно проверять по картам соответствие задекларированной и перевозимой древесины по пути ее следования. И по картам же будет проходить приемка и отгрузка древесины, после чего они деактивируются.

Подготовка необходимых подзаконных актов, регламентирующих взаимодействие всех участников процесса, находится в стадии завершения. Сегодня, 24 января, Александр Битаров подписал трехстороннее соглашение о содействии «Росатома» Рослесхозу в реализации пилотного проекта по маркировке леса на территории Иркутской области. Руководители Госкорпорации и Федерального агентства лесного хозяйства поставят свои подписи в Москве до 1 февраля. С 1 апреля начнется подключение автоматизированной системы по контролю прохождения древесины, до 1 июня должен начаться процесс ее маркировки.

«Приоритетной задачей для правительства Иркутской области является декриминализация лесопромышленного комплекса, разработка мер по межведомственному взаимодействию для решения поставленных целей и задач в борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Пилотный проект по маркировке древесины, для реализации которого федеральным центром была выбрана Иркутская область, позволит нам выработать механизм по организации сквозного и, самое главное, прозрачного учета заготавливаемого леса, а также контроль за его транспортировкой, местами хранения, переработки и отгрузки», — отметил Александр Битаров.

Реализация пилотного проекта по маркировке древесины — это одно из мероприятий по проведению в России Года экологии. Пилотный проект — это отработка на практике методов, способов, которые могут применяться в сфере контроля за оборотом древесины с тем, чтобы полученные сведения и результаты трансформировать в Единую государственную автоматизированную информационную систему, а сам проект по маркировке древесины распространить в других регионах России.