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14:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана

Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко выступил с лекцией в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, Премьер-министру РТ Ильдару Халикову, а также представителям аппаратов Кабинета Министров и Правительства республики Кравченко рассказал об истории компании Boeing, ее достижениях, подготовке кадров и управлении инновациями. Кроме того, глава Boeing в России и СНГ уделил особое внимание опыту бережливого производства в компании.

Рустам Минниханов в ходе мероприятия отметил, что республика сегодня имеет возможность приглашать топ-менеджеров крупнейших мировых компаний с целью обмена опытом и внедрения инноваций в Татарстане.

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