Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко выступил с лекцией в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, Премьер-министру РТ Ильдару Халикову, а также представителям аппаратов Кабинета Министров и Правительства республики Кравченко рассказал об истории компании Boeing, ее достижениях, подготовке кадров и управлении инновациями. Кроме того, глава Boeing в России и СНГ уделил особое внимание опыту бережливого производства в компании.

Рустам Минниханов в ходе мероприятия отметил, что республика сегодня имеет возможность приглашать топ-менеджеров крупнейших мировых компаний с целью обмена опытом и внедрения инноваций в Татарстане.