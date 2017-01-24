Глава Boeing в России и СНГ прочел лекцию для Президента Татарстана
Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.
Сергей Кравченко рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко выступил с лекцией в Доме Правительства Татарстана, сообщает
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину,
Рустам Минниханов в ходе мероприятия отметил, что республика сегодня имеет возможность приглашать