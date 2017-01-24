Рустам Минниханов посетил новое здание Госархива РТ

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новое здание Государственного комитета РТ по архивному делу. В первом квартале этого года Госархив республики переезжает с ул. Кремлевская 2/6 на ул. Новопесочная 44 в Казани.

В сопровождении председателя Государственного комитета РТ по архивному делу Ирады Аюповой лидер республики осмотрел отремонтированные помещения нового здания Госархива, ознакомился с развернутой выставкой и встретился с молодыми архивистами.