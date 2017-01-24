Свердловский губернатор доложил Путину о росте за год промпроизводства в регионе на 11,5%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Промышленное производство в Свердловской области по итогам 2016 года выросло на 11,5%. «Индекс промышленного производства по итогам 2016 года … у нас вырос почти на 11,5%», — заявил глава региона Евгений Куйвашев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что размер валового регионального продукта за год почти не изменился, но в структуре ВРП индекс промпроизводства составил 11%. По словам главы региона, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. «Мы сегодня делаем серьезный шаг в развитии фармацевтической промышленности, ИT-технологий», — добавил Куйвашев.

Он также доложил главе государства о работе над реализацией одобренной Путиным в 2014 году комплексной программы «Уральская инженерная школа». «По итогам 2016 года программа профинансирована на миллиард рублей, — отметил губернатор. — 300 миллионов было нам выделено из средств федерального бюджета, почти 600 миллионов мы выделили из регионального бюджета. И наши организации, предприятия выделяют (средства) и участвуют с удовольствием в этой программе».