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15:18 (мск), источник: Вести - Омск

78 административных протоколов выписано омским предпринимателям

78 административных протоколов выписано омским предпринимателям и работникам управляющих компаний за плохую уборку придомовых территорий. В Центральном округе города сегодня прошел рейд.

Источник: Вести - Омск

От снега и наледи тротуары и межквартальные проезды должны быть очищены до асфальто-бетонного покрытия. Мусор, отсутствие урн, незаконно размещенная реклама — все это считается нарушением. Штраф — от 10 до 100 тысяч рублей.

В прошлом году выписано свыше 2 тысяч административных протоколов, на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Все плановые работы по очистке придомовых территорий сейчас проходят по графику.

Особое внимание уделяется уборке наледи у подходов к домам, а также очистке крыш от сосулек и снежных шапок. Однако, не все управляющие компании справляются с этими задачами, в том числе из-за халатности самих жильцов. Припаркованные автомобили во дворах мешают проезду спец техники.

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