78 административных протоколов выписано омским предпринимателям

От снега и наледи тротуары и межквартальные проезды должны быть очищены до асфальто-бетонного покрытия. Мусор, отсутствие урн, незаконно размещенная реклама — все это считается нарушением. Штраф — от 10 до 100 тысяч рублей.

В прошлом году выписано свыше 2 тысяч административных протоколов, на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Все плановые работы по очистке придомовых территорий сейчас проходят по графику.