Додон настаивает на встрече с руководством НАТО
Молдавский президент Игорь Додон намерен встретиться с руководством Североатлантического Альянса в феврале.
Молдавский президент Игорь Додон намерен встретиться с руководством Североатлантического Альянса в феврале.
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во время его официального визита в Брюссель попросил организовать встречу с руководством НАТО. Об этом он говорил во вторник с главой делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой.
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В понедельник президент Молдовы Игорь Додон заявил, что во время своего визита в Брюссель, он намерен предложить руководству НАТО признать нейтралитет страны со стороны альянса. Додон не исключил, может поднять вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО.
В свою очередь, председатель парламента Молдовы Андриан Канду ответил, что не согласен с позицией президента. По его словам, нейтралитет страны подтвержден в Конституции, а бюро НАТО — это «технический офис по информированию и связи с гражданами».