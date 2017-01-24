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15:22 (мск), источник: Sputnik.md

Додон настаивает на встрече с руководством НАТО

Молдавский президент Игорь Додон намерен встретиться с руководством Североатлантического Альянса в феврале.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во время его официального визита в Брюссель попросил организовать встречу с руководством НАТО. Об этом он говорил во вторник с главой делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой.

«Принял приглашение посетить с двухдневным визитом Брюссель, куда поеду 6—7 февраля. Запланированы встречи с руководством Еврокомиссии, Совета Европы и другими высокопоставленными чиновниками ЕС. Попросил организовать встречу с руководством НАТО», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

В понедельник президент Молдовы Игорь Додон заявил, что во время своего визита в Брюссель, он намерен предложить руководству НАТО признать нейтралитет страны со стороны альянса. Додон не исключил, может поднять вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО.

В свою очередь, председатель парламента Молдовы Андриан Канду ответил, что не согласен с позицией президента. По его словам, нейтралитет страны подтвержден в Конституции, а бюро НАТО — это «технический офис по информированию и связи с гражданами».

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