Додон настаивает на встрече с руководством НАТО

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во время его официального визита в Брюссель попросил организовать встречу с руководством НАТО. Об этом он говорил во вторник с главой делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой.

«Принял приглашение посетить с двухдневным визитом Брюссель, куда поеду 6—7 февраля . Запланированы встречи с руководством Еврокомиссии, Совета Европы и другими высокопоставленными чиновниками ЕС. Попросил организовать встречу с руководством НАТО», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.