Переговоры по Сирии завершились в Астане

В Астане завершился переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Начавшиеся 23 января в Астане переговоры по сирийскому вопросу завершились 24 января во второй половине дня. Текст итогового документа зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Делегация Исламской республики, Российской Федерации, Республики Турция, согласно совместному заявлению министров иностранных дел в Москве в декабре 2016 года и Совбеза ООН, поддерживают начало разговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией. Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генсека ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идеи суверенности и целостности Сирийской Арабкой Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН», — зачитал обращение глава МИД РК.

Отметим, со вчерашнего вечера журналисты в буквальном смысле дежурили в холле столичного отеля, где шли переговоры, и пытались получить хоть какую-то информацию о том, что происходило за закрытыми дверями отеля Rixos President Astana. Сегодня в кулуарах переговоров представители оппозиции выразили готовность продлить время переговоров до 25 января. Это связывали с неготовностью итогового документа.

«Мы недалеко от окончательной декларации. Была проделана большая работа над ней, и мы продолжаем упорно работать. Мы уверены, что процесс становится более прочным. Каждый момент важен, потому что идут очень интенсивные обсуждения. Ведь это не просто бумажка, а документ о спасении жизней», — сказал ранее в интервью журналистам спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.