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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти планируют сократить 40 чиновников

В рамках административной реформы, инициированной губернатором Виктором Басаргиным, подписано распоряжение, предусматривающее сокращение штатной численности гражданских служащих Пермского края.

В исполнительных органах государственной власти Пермского края на первом этапе реформы сокращено почти 40 штатных единиц.

При этом объем высвобождаемых средств за год составит порядка 12,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в числе задач административной реформы — уменьшение количества чиновников высшего ранга и расширение их функциональных обязанностей, оптимизация затрат на управленческий аппарат, повышение эффективности работы и личной ответственности чиновников за достижение требуемых результатов.

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