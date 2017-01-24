Краевые власти планируют сократить 40 чиновников
В рамках административной реформы, инициированной губернатором Виктором Басаргиным, подписано распоряжение, предусматривающее сокращение штатной численности гражданских служащих Пермского края.
В рамках административной реформы, инициированной губернатором Виктором Басаргиным, подписано распоряжение, предусматривающее сокращение штатной численности гражданских служащих Пермского края.
В исполнительных органах государственной власти Пермского края на первом этапе реформы сокращено почти 40 штатных единиц.
При этом объем высвобождаемых средств за год составит порядка 12,5 млн руб. Как сообщает