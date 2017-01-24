В Дегтярске сорвали конкурс по выборам главы города
Представители администрации губернатора воспользовались правом решающего голоса.
Представители администрации губернатора воспользовались правом решающего голоса.
Конкурс на пост главы городского округа Дегтярск не состоялся, сообщили «АиФ-Урал» в местной думе.
Сегодня, 24 января, конкурсная комиссия решила, что у кандидатов недостаточно профессиональных качеств, чтобы занять эту должность. Изначально заявки на участие подали в конкурсе подали 8 человек, в том числе и.о. главы Дегтярска Игорь Бусахин, позднее снявший свою кандидатуру. В комиссию входили четыре представителя администрации губернатора Свердловской области и четыре представителя общественности, утвержденные думой ГО Дегтярск. В результате второго этапа лидерами стали Наталья Кузнецова, набравшая 488 баллов, Татьяна Васильева (466 баллов) и Валерий Малыгин (426 баллов).
«Кандидаты Кузнецова и Васильева не только показали высокий уровень квалификации, опыта и знаний положения дел в Дегтярске, но и пользуются уважением и поддержкой населения», — заявил в тот день член местной общественной палаты Виктор Гриднев. Тем не менее, члены комиссии не смогли прийти к единому мнению и объявили перерыв до 24 января.
Между тем, представители местного парламента не согласны с выводами комиссии. «Конкурс проходил полностью в соответствии с законодательством, — считает председатель гордумы округа Дегтярск Ольга Хисамова. — Почему губернаторская комиссия, используя право решающего голоса, признала его несостоявшимся — нам не понятно». Решение о новом конкурсе будет принимать дума Дегтярска.