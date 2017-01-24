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15:51 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Дегтярске сорвали конкурс по выборам главы города

Представители администрации губернатора воспользовались правом решающего голоса.

Конкурс на пост главы городского округа Дегтярск не состоялся, сообщили «АиФ-Урал» в местной думе.

Сегодня, 24 января, конкурсная комиссия решила, что у кандидатов недостаточно профессиональных качеств, чтобы занять эту должность. Изначально заявки на участие подали в конкурсе подали 8 человек, в том числе и.о. главы Дегтярска Игорь Бусахин, позднее снявший свою кандидатуру. В комиссию входили четыре представителя администрации губернатора Свердловской области и четыре представителя общественности, утвержденные думой ГО Дегтярск. В результате второго этапа лидерами стали Наталья Кузнецова, набравшая 488 баллов, Татьяна Васильева (466 баллов) и Валерий Малыгин (426 баллов).

«Кандидаты Кузнецова и Васильева не только показали высокий уровень квалификации, опыта и знаний положения дел в Дегтярске, но и пользуются уважением и поддержкой населения», — заявил в тот день член местной общественной палаты Виктор Гриднев. Тем не менее, члены комиссии не смогли прийти к единому мнению и объявили перерыв до 24 января. Кое-кто заявил, что слабый пол якобы не способен справиться с таким сложным хозяйством, как Дегтярск, хотя и согласился, что женщины менее склонны к коррупции, чем мужчины.

Между тем, представители местного парламента не согласны с выводами комиссии. «Конкурс проходил полностью в соответствии с законодательством, — считает председатель гордумы округа Дегтярск Ольга Хисамова. — Почему губернаторская комиссия, используя право решающего голоса, признала его несостоявшимся — нам не понятно». Решение о новом конкурсе будет принимать дума Дегтярска.

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