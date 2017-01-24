Дума одобрила новый порядок сноса нелегальных киосков, рекламы и гаражей

Инициаторами проекта выступила группа депутатов, в том числе Владимир Плотников и Александр Филиппов.

Как пояснил господин Филиппов, теперь предлагается сносить незаконные объекты в зависимости от даты включения их в общий реестр: в первую очередь необходимо демонтировать те конструкции, которые были включены в этот перечень раньше. Кроме того, увеличивается срок, в течение которого владельцы нелегальных объектов могут их ликвидировать добровольно — с 10 до 20 рабочих дней.



Как сообщила и.о. замглавы администрации Галина Попова сегодня в реестре числятся 54 незаконных нестационарных торговых объекта, 97 автостоянок, 716 рекламных конструкций, а также более 6,2 тыс.кв.м других объектов (гаражи, шлагбаумы и т. д. ). Снос этих нелегальных конструкций осуществляется за счет средств двух программ — по благоустройству и по развитию потребительского рынка. В рамках последней на этот год предусмотрено 4,2 млн руб. на демонтаж незаконной рекламы, НТО и автостоянок. Руководитель управления по развитию потребрынка Ахсо Арекеева уточнила, что этих средств не хватит на то, чтобы снести весь объем незаконных объектов. «Но в прошлом году деньги, которые в прошлом году были выделены на снос всех незаконных НТО, вернулись в бюджет практически в полном объеме, потому что 80% объектов было демонтировано добровольно», — добавила она.



По итогам голосования поправки в порядок демонтажа незаконных объектов были одобрены депутатским корпусом.