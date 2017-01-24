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15:44 (мск), источник: Noi.md

КС: Додон обязан назначать министров, предложенных премьером

Президент может отклонить только один раз и обоснованно кандидатуру на должность министра.

Источник: Noi.md

Решение было принято сегодня Конституционным судом, в ответ на требование либералов разграничить полномочия президента и премьера в проблеме кадровых изменений в правительстве, сообщает Noi.md.

Запрос был подан после заявления Игоря Додона, что он не утвердит кандидатуру Валерия Мунтяну на должность министра обороны. Таким образом, КС установил, что президент может отклонить только один раз кандидатуру, предложенную премьером, в случае, если она не соответствует законным требованиям. В свою очередь премьер может предложить повторно ту же кандидатуру, которую глава государства обязан назначить на должность.

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«Политическая воля президента не может быть источником институционного блокирования и не может аннулировать полномочия премьера по назначению или отзыву министров. Он играет главную роль в процессе перестановок в кабинете министров. Таким образом, президент может отклонить один раз обоснованно предложение премьера по назначению на должность министра», указано в решении Конституционного суда.

Согласно КС, чтобы избежать институциональных срывов, государственные органы обязаны конституционно сотрудничать. Судьи Конституционного суда напомнили, что при парламентском режиме Республики Молдова, у президента ограниченные полномочия, и он не несет политическую ответственность за деятельность правительства, поэтому его роль в определении состава исполнительного органа ограничена.

«После того как парламент предоставил правительству вотум доверия, президент не вправе назначать членов кабмина, даже если он не согласен с его номинальным составом. Невыполнение конституционных полномочий президентом приведет к нарушению принципа разделения полномочий в государстве, предусмотренного Конституцией», заключили члены КС.

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