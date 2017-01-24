Создан электронный архив подземного пространства Москвы

Завершено формирование Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. В нем отражено десять городских округов, за исключением ТиНАО, сообщает пресс-служба «Стройкомплекса» со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Эта работа направлена на снижение административной нагрузки на бизнес. Сводный план позволит оптимизировать процессы подключения новых объектов к инженерным сетям и существенно сократит сроки проведения инженерных изысканий для застройщиков.

Сводный план представляет собой перечень подземного пространства столицы. В нем содержится информация обо всех существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, включая сведения об их видах и расположении. Для его создания было оцифровано более 300 тысяч документов, описывающих подземное пространство Москвы, начиная с 1944 года.