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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Куйвашев пообещал Путину к 1 июня сделать дорогу в село Серебрянку

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил президента РФ Владимира Путина, что к 1 июня дорога Нижний Тагил — село Серебрянка будет приведена в эксплуатационное состояние.

Источник: РИА Новости

О проблемах села Серебрянка во время ежегодной большой пресс-конференции рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги.

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После этого Путин поручил губернатору Свердловской области обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автомобильной дороге в Серебрянку, доклад необходимо представить до 1 июня. Куйвашев принял решение направить в 2017 году свыше 100 миллионов рублей на ремонт автодороги Нижний Тагил — Серебрянка.

«Недавнее Ваше поручение — отработать и привести в эксплуатационное состояние дорогу Нижний Тагил — Серебрянка, которая не ремонтировалась до 2013 года 30 лет. Начиная с прошлого года, мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое Вы дали по результатам пресс-конференции, будет выполнено в полной мере и в срок», — сказал Куйвашев на встрече с Путиным.

«К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние, но хочу сказать, что для приведения этой дороги к асфальтобетонному покрытию, а протяжённость этой дороги — более 50 километров, потребуется еще определенное время, немного. Эксплуатационные возможности этой дороги мы обеспечим к 1 июня, как Вы и поставили задачу в поручении», — сказал губернатор.

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