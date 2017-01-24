Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На переговорах в Астане сторонам удалось достичь конкретных результатов по урегулированию в Сирии, заявил постпред Сирии в ООН Башар
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На переговорах в Астане сторонам удалось достичь конкретных результатов по урегулированию в Сирии, заявил постпред Сирии в ООН Башар
«У переговоров в Астане определенная цель: найти пути урегулирования, продвинуться к миру, найти механизм установления режима прекращения огня. Это не базар или рынок, мы обсуждали эту определенную повестку дня, мы обсуждали ее и достигли определенных результатов», — сказал Джаафари на итоговой
По его словам, пути разрешения проблемы урегулирования лежат в создании механизма контроля за соблюдением перемирия и предотвращением провокаций.
Он признал, что находиться за одним столом переговоров с оппозицией «было очень болезненно», отметив при этом, что официальный Дамаск «готов к этому и дальше, чтобы остановить террор».
«Самое важное по встрече в Астане — то, что все стороны переговоров с обоюдного согласия заключили декларацию», — отметил поспред.
При этом, как сообщает агентство Рейтер, оппозиция осталась недовольна итоговым коммюнике переговоров.
Отмечается, что ее недовольство вызвано отсутствием в тексте упоминания военной роли Ирана.
«Иран возглавляет ряд военных атак, которые приводят к вынужденному переселению тысяч сирийцев и кровопролитию. Коммюнике узаконивает эту роль», — цитирует агентство представителя сирийской оппозиции.
Глава делегации оппозиции Мохаммад Аллуш также отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии, выразив надежду, что Москва будет и дальше играть позитивную роль в поддержке «реального справедливого политического процесса».
По итогам проходивших в Астане переговоров