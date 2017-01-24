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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На переговорах в Астане сторонам удалось достичь конкретных результатов по урегулированию в Сирии, заявил постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

Источник: РИА Новости

«У переговоров в Астане определенная цель: найти пути урегулирования, продвинуться к миру, найти механизм установления режима прекращения огня. Это не базар или рынок, мы обсуждали эту определенную повестку дня, мы обсуждали ее и достигли определенных результатов», — сказал Джаафари на итоговой пресс-конференции.

По его словам, пути разрешения проблемы урегулирования лежат в создании механизма контроля за соблюдением перемирия и предотвращением провокаций.

Он признал, что находиться за одним столом переговоров с оппозицией «было очень болезненно», отметив при этом, что официальный Дамаск «готов к этому и дальше, чтобы остановить террор».

«Самое важное по встрече в Астане — то, что все стороны переговоров с обоюдного согласия заключили декларацию», — отметил поспред.

При этом, как сообщает агентство Рейтер, оппозиция осталась недовольна итоговым коммюнике переговоров.

Отмечается, что ее недовольство вызвано отсутствием в тексте упоминания военной роли Ирана.

«Иран возглавляет ряд военных атак, которые приводят к вынужденному переселению тысяч сирийцев и кровопролитию. Коммюнике узаконивает эту роль», — цитирует агентство представителя сирийской оппозиции.

Глава делегации оппозиции Мохаммад Аллуш также отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии, выразив надежду, что Москва будет и дальше играть позитивную роль в поддержке «реального справедливого политического процесса».

По итогам проходивших в Астане переговоров 23—24 января было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня.

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