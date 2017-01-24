Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане

«У переговоров в Астане определенная цель: найти пути урегулирования, продвинуться к миру, найти механизм установления режима прекращения огня. Это не базар или рынок, мы обсуждали эту определенную повестку дня, мы обсуждали ее и достигли определенных результатов», — сказал Джаафари на итоговой пресс-конференции.

По его словам, пути разрешения проблемы урегулирования лежат в создании механизма контроля за соблюдением перемирия и предотвращением провокаций.