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16:12 (мск), источник: УНИАН

ВСУ взяли под контроль трассу до Горловки — военный

Трасса, которая ведет в Горловку, находится полностью под контролем украинских военных.

Источник: УНИАН

Об этом в интервью ТСН рассказал военнослужащий Вячеслав Власенко, известный по позывному «Филин», который во главе 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» освобождал Новолуганское.

«И любые перемещения (на трассе — Ред.) мы видим и держим под контролем», — заявил он, добавив, что «если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена».

Кроме того, отметил военный, на сегодняшний день ВСУ выровняли Светлодарскую дугу, это уже «почти сплошная ровная линия».

Ранее УНИАН сообщал, что Стахановское направление — не единственное место, где украинские войска заставили сепаратистов отступить. Зона ответственности 46-го батальона «Донбасс-Украина» с другой стороны Светлодарского водохранилища. Раньше здесь украинских войск не было. Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов. Группа технически и незаметно вышла на эту позицию и заняла оборону.

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