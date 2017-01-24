Рустэм Хамитов: Ушедший 2016 год был в целом неплохим

Несмотря на все дежурные и оптимистичные высказывания затрагивались очень важные и актуальные для сельского хозяйства республики вопросы.

Было подписано соглашение между Союзом и Правительством Башкортостана о взаимодействии по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Оно предполагает создание условий, способствующих устойчивому развитию регионального аграрного сектора и рынка зерна, разработку организационно-экономических и рыночных механизмов, совершенствование нормативно-правовой базы в целях развития и повышения эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей региона.

— Главная цель — это взаимодействие. Оно общее, носит рамочный характер. Мы договорились в первую очередь о том, что Российский Зерновой Союз потрудится над тем, чтобы облегчить в определённом смысле доступ к рынкам сбыта для башкирской продукции. А Правительство Башкортостана поработает над тем, чтобы обеспечить нас обратной связью в информационном потоке, экспертизой по готовящимся решениям, — обратил внимание Аркадий Злочевский.

Кроме этого в республике будет создан региональный Зерновой Союз. Это будет не филиал федерального союза, а его член.

Рустэм Хамитов обратил внимание собеседника, что республика ещё в советское время позиционировала себя как зерновая территория. В те уже далёкие годы 30−40-летней давности намолачивали здесь около 4 млн тонн. Средняя урожайность совсем не современная. Даже в хорошие годы она составляет менее 20 ц/га. Кроме этого глава республике посетовал, что из-за своего географического положения Башкирии сложно выйти на мировые зерновые рынки. А решение по строительству порта в городе Агидель с выходом на Каму и Волгу осталось лишь в планах. Поэтому предложения руководителя республике о налаживании глубокой переработки зерна внутри региона выглядит логично. Но и с этим есть определенные проблемы. Во-первых, есть проблемы с качеством самого сырья в республике и по свойствам и по наличию клейковины. У нас пока не так много хозяйств, производящих кондиционное зерно. Во-вторых, то, что в республике практически не осталось переработки, далеко не секрет. На прилавках магазинов давно уже главенствует мука из Оренбургской и Челябинской областей. Многие элеваторы, которые подверглись рейдерским захватам, попросту простаивают. Производителям зерна, его просто некуда возить.

Президент зернового союза выразил понимание ситуации, и высказал мнение, что Башкортостану не стоит стучаться в закрытые ворота, а искать свою специализацию на зерновом рынке.

— Поскольку у вас есть много степных засушливых земель, то, наверное, нет смысла производить простое товарное зерно. Там нужно производить твёрдую пшеницу, семенную продукцию. Это то, для чего приспособлена агроклиматика. Это может дать конкурентные преимущества. То есть ориентироваться на более дорогую продукцию, которую и вывозить будет легче, и по транспортно-логистическим затратам не так болезненно будет находить рынки сбыта, чем для простого дешёвого товарного зерна. Она более дорогая, и легче будет достучаться до этих рынков сбыта, — сказал Аркадий Злочевский.

По итогам беседы прозвучало, что в конце 2017 года в республике, возможно, пройдет Всемирный зерновой форум. Решение уже принято на уровне минсельхоза страны, осталось, чтоб оно было поддержано Правительством РФ.