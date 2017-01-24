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16:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Ютазинском районе после проверки надзорного ведомства уволен со службы руководитель районного подразделения службы судебных приставов УФССП России по РТ, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Во время проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об исполнительном производстве» сотрудниками Ютазинского районного отдела судебных приставов УФССП России по РТ по 46 исполнительным производствам не принимались достаточные и эффективные меры, направленные на понуждение должников к исполнению вступивших в законную силу судебных решений. Не исполнен приговор суда в отношении шести лиц, осужденных к штрафу за совершенное преступление.

Ряд постановлений о возбуждении исполнительных производств выносились с установлением незаконных сроков для добровольного исполнения, в связи с чем были опротестованы прокурором.

В связи с многочисленными нарушениями прокуратура внесла в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В итоге трое судебных приставов-исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель районного отдела службы судебных приставов уволен со службы.

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