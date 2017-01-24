В Ютазинском районе Татарстана уволен руководитель судебных приставов

Во время проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об исполнительном производстве» сотрудниками Ютазинского районного отдела судебных приставов УФССП России по РТ по 46 исполнительным производствам не принимались достаточные и эффективные меры, направленные на понуждение должников к исполнению вступивших в законную силу судебных решений. Не исполнен приговор суда в отношении шести лиц, осужденных к штрафу за совершенное преступление.



Ряд постановлений о возбуждении исполнительных производств выносились с установлением незаконных сроков для добровольного исполнения, в связи с чем были опротестованы прокурором.



В связи с многочисленными нарушениями прокуратура внесла в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



В итоге трое судебных приставов-исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель районного отдела службы судебных приставов уволен со службы.