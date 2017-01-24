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16:50 (мск), источник: УНИАН

В ОБСЕ планируют увеличить присутствие и расширить географию работы наблюдателей на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в конфликтных зонах в Донбассе.

Источник: УНИАН

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Посол подчеркнул, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей СММ.

«Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников СММ в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности», — отметил он.

Также Апакан поблагодарил президента Украины, правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество. «Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей в Донбассе», — заметил он.

В свою очередь Полторак подчеркнул, что Украина полностью поддерживает позицию о свободном передвижении сотрудников СММ и беспрепятственном доступе к объектам. «Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям», — отметил он.

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