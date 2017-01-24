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17:48 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: нельзя обижать порядочных людей в милиции

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проведение оптимизации структуры органов внутренних дел, но призвал провести ее максимально обдуманно. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Источник: Sputnik.by

«Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции», — заявил глава государства, принимая Шуневича.

«Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация», — сказал президент.

Он поддержал идею оптимизации структуры органов внутренних дел.

«Вы постоянно докладываете, что криминогенная ситуация улучшается. Если улучшается, значит, надо постепенно идти к сокращению, но не бездумному», — сказал глава государства.

Глава государства также сказал, что выполнит свое обещание оставить в МВД средства, сэкономленные за счет оптимизации.

«Я вам обещал, и это свято выполняю, — сэкономленные средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное необходимое имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь. Все, что вы сократите, останется у вас», — отметил глава государства.

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