Милиционеров в тихих и спокойных городах на улицах станет меньше

«Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет, — рассказал Игорь Шуневич. — Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенным пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться. Это наблюдается в некоторых регионах страны сегодня, по некоторым направлениям нашей служебной деятельности. Мы все это учитываем и кладем в основу оптимизации в том числе и такой подход».

Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: МВД надо сокращать, но не в ущерб делу

Руководитель ведомства обратил внимание, что в стране сейчас благополучный уровень борьбы с преступностью. В связи с этим Министерство внутренних дел, может позволить себе оптимизацию.

«Произведены расчеты, — отметил министр. — Предложения внесены главе государства соответствующей комиссией, которая работала в МВД. Со своей стороны мы видим необходимость в оптимизации целого ряда наших подразделений, которые считаем избыточными сейчас».

Вместе с тем, добавил Игорь Шуневич, Александр Лукашенко поставил задачу провести оптимизацию гармонично, чтобы не ослабить ведомство, учесть все возможные в будущем аспекты криминогенной ситуации и сохранить профессиональное ядро сотрудников.