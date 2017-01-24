Ipsos: Россия возглавила рейтинг стран, верящих в Трампа

Источник: Reuters

По его информации, 74% россиян верят в успешную деятельность Трампа на посту президента США. Вслед за РФ идет Индия, где 65% респондентов полагают, что он станет достойным хозяином Белого дома.

Пессимистичнее всего в отношении нового американского лидера настроены подданные Испании, 84% которых считают, что Трамп не будет хорошим президентом для Соединенных Штатов.

Фоторепортаж Трамп стал 45-м президентом США 20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

За испанцами следуют мексиканцы (81%), британцы (80%), немцы (78%) и французы (77%). В США сложилась практически «ничья»: 52% опрошенных верят в Трампа, еще 48% американцев думают, что республиканец не подходит для высшего государственного поста в стране.

Что касается деятельности экс-главы Белого дома Барака Обамы, то 76% респондентов по всему миру одобрили его деятельность на посту президента.

Возглавляет рейтинг государств, считающих, что Обама был хорошим президентом, Республика Корея (92%) и Индия (89%). В России экс-лидером США остались довольны лишь 13% опрошенных. Опрос Ipsos прошел в конце декабря прошлого года и начале января текущего года в 24 государствах по всему миру. В ходе исследования было проведено более 18 тыс. интервью.