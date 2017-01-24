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17:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два заместителя губернатора назначены на Дону

Два заместителя губернатора назначены в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

Первым заместителем главы региона назначен Виктор Гончаров, занимавший до этого должность заместителя губернатора.

В новой должности он будет заниматься вопросами развития агропромышленного комплекса, рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, торговой деятельности, природных ресурсов и экологии.

На должность заместителя губернатора, в ведении которого находятся вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта, назначен Владимир Крупин, который до последнего времени занимал должности председателя совета директоров ОАО «Донэнерго» и первого заместителя генерального директора «Региональной корпорации развития», а также являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва.

Также сообщается, что глава региона Василий Голубев подписал указ о перераспределении полномочий между своими заместителями.

В частности, заместитель губернатора Сергей Сидаш, помимо вопросов ЖКХ, теперь будет курировать вопросы строительства, архитектуры и территориального развития, а также деятельность региональной службы Госстройнадзора. До настоящего времени эти вопросы были в компетенции первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

К ведению заместителя губернатора Юрия Молодченко, помимо вопросов экономического развития, имущественных и земельных отношений, отнесены вопросы международных и внешнеэкономических связей, а также тарифного регулирования.

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