Бурнашев: астанинские переговоры по Сирии достигли целей

— Важное событие в казахстанской, да и мировой политической жизни, завершилось. Можно ли считать переговоры по сирийскому вопросу в Астане успешными, либо вы разделяете ту точку зрения, что успех не совсем уместное понятие в данном случае?

— С моей точки зрения — вторая позиция. Дело в том, что предварительный этап переговорного процесса содержал очень много информационного шума — сами переговоры некоторые заинтересованные стороны пытались представить как эпохальное событие. Формировалось неадекватное представление о том, что в рамках этих переговоров может быть какой-то прорыв по мирному урегулированию в Сирии. Этот информационный шум создает завышенные ожидания от переговорного процесса. Если мы отвлечемся и посмотрим, что заявляли лица, близкие к принятию решения в той же самой России, то речь шла о том, что переговорный процесс важен как факт, независимо от результатов. И второй момент: говорилось о том, что смысл этого переговорного процесса — продлить режим прекращения огня, который был достигнут в конце 2016 года. Если мы будем смотреть на переговоры с этой технической позиции политических решений, переговоры достигли тех целей, которые перед ними и стояли.

— Можно ли в их числе назвать предложения «сирийской оппозиции», направленные правительству?

— Да. Есть некоторая отсрочка для дальнейшего обсуждения. И страны продемонстрировали готовность к обсуждению. Здесь очень проблемный был вопрос взаимодействия Ирана и Турции. Отношения достаточно непростые, на самом деле, и сам факт, что переговоры состоялись не только между сирийскими сторонами конфликта, но в процесс были вовлечены Турция и Иран — это может говорить о том, что переговоры состоялись.

— Скажите, астанинский переговорный процесс — это некая «разминка» перед Женевой?

— Крайне сложно сказать о связи этих двух переговорных процессов. Насколько известно, и российская сторона, и турецкая сторона говорили о том, что астанинский переговорный процесс связан с женевским. Но я бы говорил о том, что это только политические заявления, потому что не совсем понятен характер участников и взаимосвязь участников астанинских и женевских переговоров с точки зрения сирийской оппозиции. То есть, насколько представители сирийской оппозиции астанинского процесса связаны, и их позиция коррелирует с позицией сирийской оппозиции, вовлеченной в женевской процесс. Этот вопрос остается открытым, потому что здесь есть много непонятного.

— Трехстороннее заявление России, Турции и Ирана. Можно ли назвать само это заявление фактом углубления трещины этой тройкой и странами Запада, желающими не упускать влияние в регионе?

— Я бы не стал делать серьезные выводы ни по сути вашего вопроса — взаимоотношению Турции, Ирана, России со странами «глобального Запада, ни по вводной части вопроса о трехстороннем заявлении. Уровень делегаций этих трех стран — это не уровень принятия политического решения. Это заявление больше закрепляет сам факт состоявшихся переговоров, а не их результат. Те заявления, те решения я бы не стал рассматривать как некое руководство к действию, которого будут придерживаться эти три государства. Соответственно, проводить мост от этого заявления к еще более глобальному контексту я тем более не стал бы.