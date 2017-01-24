Реакция Додона на решение КС

Реплика прозвучала после оглашения решения КС по запросу либералов относительно полномочий президента. Глава государства еще раз подчеркнул, что скорее пойдет на референдум, чем согласится уступить давлению властей, подразумевая тем самым, что не будет продвигать кандидатуру Валерия Мунтяну на должность министра обороны.

Если власти или Конституционный суд считают, что могут заставить президента принять определенные непопулярные или антиобщественные решения, они глубоко ошибаются. Я скорее соглашусь пойти на референдум, представить свои действия и действия власти на суд народа, чем подчинюсь давлению нынешнего парламентского большинства и их приспешников. Я уверен, что граждане будут на моей стороне. И вообще, я рекомендую властям не играть с волей народа.

Конституционный суд постановил сегодня, что президент может отклонить предложенную премьером кандидатуру на должность министра только один раз.

Согласно КС, политическая воля президента не может быть источником институционного блокирования и не может аннулировать полномочия премьера по назначению или отзыву министров. Суд высказался по этому вопросу после того, как Игорь Додон объявил, что не утвердит либерала Валерия Мунтяну в должности министра обороны.