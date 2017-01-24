Лидер демократов уверен, что досрочных парламентских выборов не будет

В интервью порталу Deschide.md он заявил, что внеочередные выборы не смогут спровоцировать ни оппозиция, ни власть, а правительство Павла Филипа будет работать до истечения законного срока.

Глава Демпартии опроверг спекуляции ряда политиков, которые утверждают, что именно он добивается проведения в нынешнем году досрочных выборов.

Как отметил Влад Плахотнюк, Молдове сейчас нужна стабильность, чтобы начать движение вперед, поэтому ни власть, ни оппозиция не поддерживают проведения выборов в этом году.

Политик напомнил, что вопреки заявлениям его оппонентов, невозможны и поспешные изменения в Избирательный кодекс; для этого нужен по меньшей мере год. Рассуждения оппозиции на этот счет глава ДПМ назвал выдумками, цель которых посеять в обществе замешательство.

Павел Филип останется премьером до конца законного мандата, подчеркнул Влад Плахотнюк и выразил уверенность, что нынешнее правительство добьется значительных успехов в деле развития страны.

В ответ на вопрос, почему его критикуют Майя Санду и Андрей Нэстасе, лидер демократов высказал предположение, что они зациклились на цели, достичь которой не удалось, даже с нескольких попыток, преступникам Цопа.

Они не предложили ничего нового, ничего конкретного для людей, отметил Влад Плахотнюк. Их единственным проектом было свергнуть действующую власть и занять ее место. Ради этого они были готовы спровоцировать масштабный социальный кризис; даже пытались заблокировать внешнее финансирование Молдовы, в том числе сорвать соглашение с МВФ. Им было безразлично, что люди могли лишиться зарплат и пенсий; главным оставался захват должностей, добавил лидер демократов.

Комментируя недавние заявления президента Игоря Додона о возможном изменении вектора внешней политики, Влад Плахотнюк отметил, что ни пересмотра, ни аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС не будет, так как это противоречит стратегическим интересам Молдовы.

Однако диалог с Россией продолжится, так как необходимо найти лучшие решения для развития и активизации стратегического партнерства с этой страной, подчеркнул глава ДПМ.

Говоря о взаимодействии с Игорем Додоном, демократ заявил, что диалог будет вестись на уровне институтов, а модель сотрудничества определят премьер-министр и глава парламента. Обладающая всей полнотой полномочий власть в Молдове принадлежит проевропейской коалиции, а не пророссийскому президенту, напомнил Влад Плахотнюк.

Лидер Демпартии также выразил убежденность, что межэтнические разногласия в стране искусственно создают политики, которые стремятся заставить людей воевать друг с другом. Влад Плахотнюк признался, что хочет изменить такой подход к политике.