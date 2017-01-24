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19:06 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе в первом чтении принят закон о прямых выборах губернатора

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя поддержали закон о прямых выборах губернатора в первом чтении. Законопроект представил официальный представитель Губернатора Севастополя в Законодательном Собрании Михаил Вавилов.

Источник: Крым Press

Проект предусматривает выдвижение кандидатов только политическими партиями, либо их региональными отделениями. В городе зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий. На наш взгляд, этого достаточно, чтобы представить весь срез общества. Подобная практика (выдвижение кандидатов партиями) существует в 72-х из 76 субъектов, где проводятся прямые выборы высшего должностного лица. Выдвинуть можно только 1 кандидата от партии, — отметил М. Вавилов.

Больше всего вопросов со стороны депутатов вызвал пункт о «муниципальном фильтре». В законопроекте обязательным условием выдвижения кандидата является получение подписей депутатов муниципальных образований — 10% (12 человек) от общего их числа в городе. По мнению большинства парламентариев, этот пункт требует корректировки в сторону уменьшения. В этой редакции голос депутата-муниципала становится «золотым». Есть мнение, что «муниципальный фильтр» в 10% должен применяться к количеству депутатов в каждом муниципальном образовании.

В итоге парламентарии приняли в первом чтении закон о прямых выборах губернатора. «За» проголосовали 22 из 23 присутствовавших на пленарном заседании депутатов. После принятия в первом чтении проект закона будет направлен в ЦИК для окончательной правовой экспертизы. Кроме того, депутаты установили дату принятия поправок — до 22 февраля включительно.

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