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19:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

NYT: Дональд Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми рассказал сотрудникам ведомства, что Дональд Трамп обратился к нему с просьбой сохранить свой пост, передает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: AFP 2016
Кроме того, по данным издания, господин Коми продолжит возглавлять расследование ФБР о хакерских атаках со стороны России во время президентских выборов.
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О намерении Дональда Трампа сохранить Джеймса Коми на посту ФБР стало известно незадолго до инаугурации. Тогда президент встретился с директором бюро в Trump Tower, которого охарактеризовал с положительной стороны, несмотря на критику ФБР в ходе избирательной кампании.

Напомним, Джеймс Коми обвинялся сторонниками Демократической партии в «непродуманном и беспорядочном» вмешательстве в президентские выборы. Во время избирательной кампании директор ФБР возобновил расследование «почтового скандала» Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов. По данным бюро, во время работы госсекретарем она использовала личную почту для секретной переписки, а также просила горничную распечатывать секретные документы.

Комментарии
3
эльшат мехтиев
А вас, Джеймс, я попрошу остаться...
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А Б
Напрасно противники Трампа протестовали против его выбора президентом США. На ключевые посты силовых ведомств он расставляет либо людей из старой команды Обамы, либо откровенных сторонников проведения политики прежнего руководства в лице министра обороны.
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Yulya Nurullova
⇖⇖ Одинокие женщины в поиске мужчин для с...а!
На аватаре - Адрес сайта )
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