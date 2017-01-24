NYT: Дональд Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР

Кроме того, по данным издания, господин Коми продолжит возглавлять расследование ФБР о хакерских атаках со стороны России во время президентских выборов.

О намерении Дональда Трампа сохранить Джеймса Коми на посту ФБР стало известно незадолго до инаугурации. Тогда президент встретился с директором бюро в Trump Tower, которого охарактеризовал с положительной стороны, несмотря на критику ФБР в ходе избирательной кампании.

Напомним, Джеймс Коми обвинялся сторонниками Демократической партии в «непродуманном и беспорядочном» вмешательстве в президентские выборы. Во время избирательной кампании директор ФБР возобновил расследование «почтового скандала» Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов. По данным бюро, во время работы госсекретарем она использовала личную почту для секретной переписки, а также просила горничную распечатывать секретные документы.