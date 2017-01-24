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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Россия, Турция и Иран решили создать в Астане совместную оперативную группу

АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Россия, Турция и Иран договорились о создании совместной оперативной группы, она начнет работу в Астане в феврале, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Источник: РИА Новости

«Нашими военными экспертами по согласованию со всеми сторонами была достигнута договоренность по созданию так называемой совместной оперативной группы в трехстороннем формате, которая начнет работу здесь в Астане уже в начале февраля. Задачи этой группы будут заключаться как раз в вопросе соблюдения РПБД (режим прекращения боевых действий — ред.) и недопущения каких-либо нарушений», — сказал он журналистам.

Лаврентьев также сообщил, что к работе этой группы «при необходимости будут привлекаться как представители сирийских вооруженных сил, так и сирийской вооруженной оппозиции».

«Я думаю, что это позволит не только сохранить, но и укрепит режим прекращения боевых действий», — пояснил спецпредставитель президента РФ по Сирии.

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