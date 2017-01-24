В Facebook заблокировали аккаунт Виктора Медведчука

«Двадцать первого января, после того, как общественное движение “Украинский выбор — Право народа” опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких бы то ни было объяснений. Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука», — говорится в сообщении.

В «Украинском выборе» отметили, что страница Медведчука в Facebook использовалась для общения с родственниками пленных в Донбассе.