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19:06 (мск), источник: РИА Новости

В Facebook заблокировали аккаунт Виктора Медведчука

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, что является подавлением свободы слова, сообщается во вторник на сайте организации.

Источник: РИА Новости

«Двадцать первого января, после того, как общественное движение “Украинский выбор — Право народа” опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких бы то ни было объяснений. Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука», — говорится в сообщении.

В «Украинском выборе» отметили, что страница Медведчука в Facebook использовалась для общения с родственниками пленных в Донбассе.

«Сообщения, размещаемые Виктором Медведчуком, касались вопросов мирного урегулирования конфликта, поиска компромиссных решений и предложений по выходу Украины из политического и социально-экономического кризиса. А потому — блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением», — добавили в организации.

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