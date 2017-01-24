В Астане произошёл переломный момент в сирийском урегулировании — МИД РК

Представитель МИД РК поделился мнением, которое высказывали представители ООН в кулуарах. Это мнение сводилось к тому, что итоги переговоров в Астане можно расценивать как переломный момент в сирийском урегулировании.
«Конечно же, его будущее зависит от того, как эти договорённости будут соблюдаться в самой Сирии, но сдвиг произошёл, а именно: впервые представители и сирийского правительства, и сирийской оппозиции участвовали в переговорах одновременно, сидели за одним столом, слышали друг друга, — рассказал замминистра иностранных дел РК. — Да, обменивались очень острыми выпадами, критикой, но они не разорвали переговоры, они остались и вели эти переговоры через посредников, пытаясь найти точки соприкосновения в вопросах прекращения огня».
Встреча, изначально задумывавшаяся для переподтверждения режима прекращения огня, позволила обсудить и более серёзные вопросы и позволила
«Мы здесь, в Астане, никоим образом не рассматриваем наш процесс как
8 февраля в Женеве состоятся переговоры, где должны принять участие и правительство и оппозиция Сирии. В телеэфире
«В совместном заявлении отмечается потенциальная роль астанинской платформы, как они её назвали, для дальнейшего обсуждения специфичных вопросов сирийского урегулирования под эгидой ООН. То есть участники переговоров готовы вновь вернуться в Астану, и Астана готова принять в случае необходимости их ещё раз», — заявил представитель МИД РК.
Всеми делегациями и в начале переговоров, и в завершении, а также в совместном заявлении высказывалась глубокая признательность Казахстану и лично Президенту Нурсултану Назарбаеву за гостеприимство, за создание максимально благоприятных условий для переговоров. Как сказал Роман Василенко, именно астанинский дух помог в этом процессе сделать шаг вперёд.
«Атмосфера очень конструктивная, настрой всех участников переговоров очень благожелательный. Можно говорить о том, что астанинский дух помог в этом процессе сделать шаг вперёд», — сказал он.
На вопрос, что в целом значат для Казахстана прошедшие переговоры, вицеминистр ответил: «Для Казастана это значит возможность принять участие в решении самой серьёзной проблемы, стоящей перед человечеством. Глава государства в своём обращении отметил, что война в Сирии, унёсшая так много жизней и вызвавшая гуманитарный кризис, является серьёзнейшей проблемой. Мы приобрели уникальный опыт для нашей дипломатии. Очень важно то, что эти переговоры проходят в тот момент, когда Казахстан начал своё членство в Совбезе ООН. Безусловно, наш вклад в урегулировании сирийского кризиса закрепится».
Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел РК подчеркнул, что Казахстан не гонится за
Глава российской делегации на Астанинском процессе Александр Лаврентьев сообщил, что Россия предлагает инициировать создание конституционной комиссии в Сирии. Все материалы по Астанинскому процессу можно почитать здесь.