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21:56 (мск), источник: Informburo.kz

В Астане произошёл переломный момент в сирийском урегулировании — МИД РК

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко рассказал об итогах Астанинского процесса в эфире телеканала «Хабар24».

Представитель МИД РК поделился мнением, которое высказывали представители ООН в кулуарах. Это мнение сводилось к тому, что итоги переговоров в Астане можно расценивать как переломный момент в сирийском урегулировании.

«Конечно же, его будущее зависит от того, как эти договорённости будут соблюдаться в самой Сирии, но сдвиг произошёл, а именно: впервые представители и сирийского правительства, и сирийской оппозиции участвовали в переговорах одновременно, сидели за одним столом, слышали друг друга, — рассказал замминистра иностранных дел РК. — Да, обменивались очень острыми выпадами, критикой, но они не разорвали переговоры, они остались и вели эти переговоры через посредников, пытаясь найти точки соприкосновения в вопросах прекращения огня».

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Встреча, изначально задумывавшаяся для переподтверждения режима прекращения огня, позволила обсудить и более серёзные вопросы и позволила странам-гарантам — России, Турции и Ирану — выйти на совместное заявление, в котором содержатся пункты, относящиеся не только к прекращению огня, уточнил Роман Василенко. На переговорах в столице Казахстана подчеркнули главенствующую роль ООН и Совета безопасности ООН.

«Мы здесь, в Астане, никоим образом не рассматриваем наш процесс как какой-либо конкурент Женевскому процессу. Напротив, мы считаем что эта встреча в Астане позволит придать ему необходимый импульс», — отметил Роман Василенко.

8 февраля в Женеве состоятся переговоры, где должны принять участие и правительство и оппозиция Сирии. В телеэфире вице-министр сообщил о дальнейших планах по урегулированию.

«В совместном заявлении отмечается потенциальная роль астанинской платформы, как они её назвали, для дальнейшего обсуждения специфичных вопросов сирийского урегулирования под эгидой ООН. То есть участники переговоров готовы вновь вернуться в Астану, и Астана готова принять в случае необходимости их ещё раз», — заявил представитель МИД РК.

Всеми делегациями и в начале переговоров, и в завершении, а также в совместном заявлении высказывалась глубокая признательность Казахстану и лично Президенту Нурсултану Назарбаеву за гостеприимство, за создание максимально благоприятных условий для переговоров. Как сказал Роман Василенко, именно астанинский дух помог в этом процессе сделать шаг вперёд.

«Атмосфера очень конструктивная, настрой всех участников переговоров очень благожелательный. Можно говорить о том, что астанинский дух помог в этом процессе сделать шаг вперёд», — сказал он.

На вопрос, что в целом значат для Казахстана прошедшие переговоры, вицеминистр ответил: «Для Казастана это значит возможность принять участие в решении самой серьёзной проблемы, стоящей перед человечеством. Глава государства в своём обращении отметил, что война в Сирии, унёсшая так много жизней и вызвавшая гуманитарный кризис, является серьёзнейшей проблемой. Мы приобрели уникальный опыт для нашей дипломатии. Очень важно то, что эти переговоры проходят в тот момент, когда Казахстан начал своё членство в Совбезе ООН. Безусловно, наш вклад в урегулировании сирийского кризиса закрепится».

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел РК подчеркнул, что Казахстан не гонится за какими-либо дивидендами. «Главной причиной, почему Президент Казахстана поддержал президентов России и Турции в проведении здесь переговоров, является то, что мы хотим помочь прекратить войну в Сирии. Мы не гонимся ни за какими дивидендами, речь идёт лишь о том, чтобы помочь прекратить кровопролитную войну в стране, которая находится не так далеко от нас», — подытожил вице-министр иностранных дел Роман Василенко.

Глава российской делегации на Астанинском процессе Александр Лаврентьев сообщил, что Россия предлагает инициировать создание конституционной комиссии в Сирии. Все материалы по Астанинскому процессу можно почитать здесь.

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