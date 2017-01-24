В Астане договорились создать механизм контроля за перемирием в Сирии

Источник: РИА Новости

Трехсторонний контроль за перемирием Россия, Иран и Турция расценили встречу в Астане как «эффективную платформу для диалога между правительством и оппозицией, как записано в резолюции Совета Безопасности ООН 2254», говорится в заявлении по итогам переговоров.

Главное, до чего договорились Москва, Тегеран и Анкара — создание трехстороннего механизма, который будет отслеживать соблюдение режима перемирия в Сирии, а также «обеспечивать полное соблюдение режима прекращения огня, предотвращать любые провокации и определять модальности режима прекращения огня».

В заявлении также отмечается, что три страны договорились «через конкретные шаги и используя свое влияние на стороны стремиться к консолидации режима прекращения огня, установленного в соответствии с договоренностью от 29 декабря 2016 года и поддержанного резолюцией СБ ООН 2336, а также к минимализации случаев нарушения режима прекращения огня, сокращению насилия, выстраиванию доверия и обеспечению незамедлительного гуманитарного доступа в соответствии с резолюцией СБ ООН 2165 от 2014 и защиты гражданского населения Сирии». «Это хороший конкретный результат встречи в Астане. Посредники в лице Турции, Ирана и России имеют значительное влияние на враждующие стороны. Так, Турция может воздействовать на те группировки, которые, в частности, были представлены в Астане. Иран и Россия, в свою очередь, могут повлиять и уже влияют на сирийское правительство. Механизм контроля за пусть и шатким, но перемирием очень необходим», — заявила РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. По ее оценке, «уже сейчас напряженность в Сирии значительно ниже, чем была еще несколько месяцев назад».

Руководитель центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, в свою очередь, напомнил, что накануне, непосредственно во время переговоров в Астане, представители российских вооруженных сил сделали замечания сирийским военным, чего раньше не было.

Тогда высокопоставленный представитель Российского Центра примирения сообщил, что центр жестко указал руководству сирийской армии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня. По его словам, периодические нарушения перемирия правительственными силами вызывают «отдельную озабоченность руководства Центра». Он подчеркнул, что российский Центр примирения сторон «будет и в дальнейшем занимать объективную позицию в интересах скорейшей стабилизации обстановки на всей территории Сирии». «То, что российские вооруженные силы делают такие замечания сирийским войскам — это тоже хороший признак», — считает Цыганок. Сирия — суверенная, единая и светская

Также в итоговом заявлении, принятом в Астане, отмечается, что страны-гаранты привержены суверенитету и целостности Сирии и убеждены, что военного решения сирийского конфликта нет.

«(РФ, Иран и Турция) подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», которая является «мультиэтническим, многонациональным, светским и демократическим государством, как это было подтверждено Советом Безопасности ООН», отмечается в совместном заявлении. Стороны также выразили уверенность, что «нет военного решения сирийского конфликта и что он может быть разрешен только посредством политического процесса, основанного на имплементации резолюции 2254 СБ ООН».

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