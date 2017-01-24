СМИ узнали, сколько Британия потратила на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли: эсминец «Дункан» и фрегат «Ричмонд».

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции.