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20:22 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, сколько Британия потратила на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли: эсминец «Дункан» и фрегат «Ричмонд».

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции.

Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.

Ранее сообщалось, что британский флот намерен сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию. Группа во главе с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым» завершила участие в антитеррористической операции в Сирии и 6 января начала переход на базу в Североморск.

Комментарии
8
Vladimir
Надо пару муляжей туда отправить, пусть следят, тогда их точно разорим..))
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Игорь Баранов
Может её слили чтобы опять вернуть?
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максим !!!
Для начала хотелось бы узнать а давно ли Кузя стал авианосцем ??
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