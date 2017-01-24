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20:17 (мск), источник: Noi.md

Либералы будут бороться за Мунтяну

Либеральная партия (ЛП) намерена настаивать на назначении Валериу Мунтяну министром обороны.

Источник: Noi.md

Об этом сказал депутат от ЛП Роман Боцан, комментируя решение КС, что президент обязан согласиться с предложениями премьер-министра относительно перестановок в составе правительства.

«Председатель ЛП заявил о том, что либералы предложит на должность министра обороны Мунтяну. Его кандидатура будет выдвинута официально. Если президент представит обоснованные аргументы для отвода данной кандидатуры, мы их учтем. В противном случае ЛП будет настаивать на своей кандидатуре», — сказал Боцан.

Он отметил, что «президент Игорь Додон ведет оппортунистскую деятельность и может отклонить предложенную кандидатуру».

«Надеемся, что этого не случится, и он назначит предложенную кандидатуру», — подчеркнул депутат.

В то же время, он не сказал о том, кто займет должность министра экологии, если Мунтяну станет министром обороны. Согласно реформе центральной публичной администрации, которая обсуждается в настоящее время, предусмотрено сокращение количества министерств с 16 до девяти. Среди ведомств, которые перестанут существовать, находится и министерство экологии.

Либералы потребовали отставки Шалару с поста министра обороны в ноябре 2016 г., из-за критики им руководства партии. Бывший президент Николае Тимофти отказался подписать Указ о снятии Шалару с должности. Это сделал новый президент Игорь Додон, который давно критиковал бывшего министра за его высказывания о необходимости объединения РМ с Румынией и интеграции в НАТО. Вице-председатель ЛП Мунтяну неоднократно занимал по этим вопросам позицию, идентичную с мнением, а Шалару. Мунтяну 36 лет, никогда никакого отношения ни к армии, ни к министерству обороны не имел.

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