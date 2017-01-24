Либералы будут бороться за Мунтяну

Об этом сказал депутат от ЛП Роман Боцан, комментируя решение КС, что президент обязан согласиться с предложениями премьер-министра относительно перестановок в составе правительства.

«Председатель ЛП заявил о том, что либералы предложит на должность министра обороны Мунтяну. Его кандидатура будет выдвинута официально. Если президент представит обоснованные аргументы для отвода данной кандидатуры, мы их учтем. В противном случае ЛП будет настаивать на своей кандидатуре», — сказал Боцан.

Он отметил, что «президент Игорь Додон ведет оппортунистскую деятельность и может отклонить предложенную кандидатуру».

«Надеемся, что этого не случится, и он назначит предложенную кандидатуру», — подчеркнул депутат.

В то же время, он не сказал о том, кто займет должность министра экологии, если Мунтяну станет министром обороны. Согласно реформе центральной публичной администрации, которая обсуждается в настоящее время, предусмотрено сокращение количества министерств с 16 до девяти. Среди ведомств, которые перестанут существовать, находится и министерство экологии.