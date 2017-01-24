Либералы будут бороться за Мунтяну
Либеральная партия (ЛП) намерена настаивать на назначении Валериу Мунтяну министром обороны.
Либеральная партия (ЛП) намерена настаивать на назначении Валериу Мунтяну министром обороны.
Об этом сказал депутат от ЛП Роман Боцан, комментируя решение КС, что президент обязан согласиться с предложениями
«Председатель ЛП заявил о том, что либералы предложит на должность министра обороны Мунтяну. Его кандидатура будет выдвинута официально. Если президент представит обоснованные аргументы для отвода данной кандидатуры, мы их учтем. В противном случае ЛП будет настаивать на своей кандидатуре», — сказал Боцан.
Он отметил, что «президент Игорь Додон ведет оппортунистскую деятельность и может отклонить предложенную кандидатуру».
«Надеемся, что этого не случится, и он назначит предложенную кандидатуру», — подчеркнул депутат.
В то же время, он не сказал о том, кто займет должность министра экологии, если Мунтяну станет министром обороны. Согласно реформе центральной публичной администрации, которая обсуждается в настоящее время, предусмотрено сокращение количества министерств с 16 до девяти. Среди ведомств, которые перестанут существовать, находится и министерство экологии.
Либералы потребовали отставки Шалару с поста министра обороны в ноябре 2016 г.,