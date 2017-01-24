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21:29 (мск), источник: ТАСС

РГ: Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств

Она также заявила о необходимости пересмотра зарегистрированных в 2008 году цен на ЖНВЛП.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты (СП) РФ Татьяна Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств и приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Подобные меры позволят изменить ситуацию с завышением в 3−4 раза регионами цен на лекарства, рассказала она в интервью «Российской газете».

В качестве одной из таких мер Голикова рассматривает создание системы персонифицированного учета граждан, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством.

По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. Десять регионов заявили о создании таких систем
Татьяна ГоликоваПредседатель Счетной палаты (СП) РФ 
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Голикова также отметила отсутствие порядка формирования перечня лекарственных препаратов, предоставляемых региональным льготникам, то есть амбулаторно, бесплатно или со скидкой 50%.

Перечень таких лекарств ежегодно утверждается регионами в рамках территориальных программ государственных гарантий, но сейчас он практически не привязан к перечню ЖНВЛП, где цены регулируются. Поэтому в регионах существенную часть того перечня, который закупается за счет бюджетных средств, занимают препараты коммерческого сегмента, отметила она.

Как сообщила председатель СП изданию, для решения этой проблемы необходимо приблизить региональные перечни препаратов в федеральному списку ЖНВЛП.

К сожалению, некоторые регионы, пользуясь нормативными пробелами, не стремятся сокращать коммерческую составляющую в своих перечнях. Очевидна необходимость жесткого нормативного регулирования формирования региональных перечней лекарственных препаратов
Татьяна ГоликоваПредседатель Счетной палаты (СП) РФ 

В качестве еще одной меры она назвала пересмотр зарегистрированных в 2008 году цен на ЖНВЛП, которые в условиях кризиса и импортозависимости рынка лекарств были достаточно высоки.

«У нас действительно появились менее дорогие качественные отечественные аналоги. Поэтому вполне можно пойти по пути пересмотра тех цен, которые были зарегистрированы ранее. Это первое дало бы экономию для бюджетов всех уровней и для населения», — подытожила Голикова.

Комментарии
10
Елена
КАк смешны эти "члены" пересаживаемые со стула на стул.Вроде не молодая баба а не в курсе что "аптечная" мафия покруче всех остальных? И не надо делать еще глупее глаза и говорить"ой мы не знали" или "ой мы разберемся".Да страна об этом знает не один десяток лет.
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Anatoliy Khodos
Хотелось бы когда безнадёжно болен получать лекарства без платно или же за такую сумму, чтобы не сильно страдал семейный бюджет. Я сам несколько лет всякими правдами не правдами, доставал за рубежом леноледомит(дженерик) оригинал стоит 10000s на три месяца.
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Алексей Ковров
Лекарства это большой бизнес заменивший наркотический.Навряд ли,что то изменится,и в ценах и в качестве
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