МИД Беларуси считает, что страна де-факто уже живет по стандартам ВТО

В ходе заседания белорусская делегация представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме. Особый акцент был сделан на предпринятых с момента поручения президента Беларуси в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО.

Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси в Организацию. Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию.

Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.

Андрей Евдоченко заявил, что вступление в ВТО — это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям, сообщается на сайте МИД Беларуси.