Игорь Додон выступил за расширение президентских полномочий

Одна из моих целей — настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в конституцию, чтобы президент мог распускать парламент.

Додон отметил, что если парламентское большинство не одобрит соответствующие поправки, следующим его шагом станет инициирование референдума.

«Этот проект мы предложим в высший законодательный орган. Думаю, что они его отклонят. После чего мы организуем референдум… Прошу только одного права — распустить парламент. Речь о создании президентской республики не идет», — сказал Додон.

На данный момент глава государства не обладает полномочиями напрямую распустить парламент. Согласно конституции страны, законодательное собрание можно распустить двумя способами. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Высший законодательный орган может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.