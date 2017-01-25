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10:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор проверил, как выполняются его поручения

Половина губернаторских поручений выполнена. Такую статистику озвучили на часе контроля. Глава региона проверил, какие поставленные задачи выполнены, а какие из распоряжений так и не были реализованы.

Источник: ГТРК «Кубань»

Каким будет на этот раз час контроля, не знал никто из участников совещания. Доклад начальника контрольного управления до последнего держится в строжайшем секрете. В нем все невыполненные поручения главы региона. Общей проблемой для всех муниципалитетов стал капитальный ремонт многоэтажек.

— Почему ремонта домов-то нет? Ну, если понимаю, говорим денег нет, дефицит. Но если деньги в фонде есть, а ремонта домов нет, тогда непонятно, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Работы по 37 домам завершены, и все 349 домов оставшихся будут завершены до 1 августа 2017 года. План капитального ремонта реализуется до 1 августа 2017 года, — сказал Андрей Алексеенко, заместитель губернатора Краснодарского края.

— Жильцов этих многоквартирных домов понять можно. Они регулярно платили, а ничего все равно не делается, ничего не ремонтируется. Конечно, сложно будет уже других убедить в том, что платить на ремонт дома нужно. Сегодня у людей каждая копейка на счету. И они хотят понимать, что, если они все-таки с ней расстаются, то, что они взамен получают, — отметил Вениамин Кондратьев.

C главы Анапы Вениамин Кондратьев спрашивает за отсутствие тепла в домах. Новые многоэтажки сдали без подключения к теплосети. Люди, которые уже успели заселиться в квартиры, вынуждены обогреваться сплит-системами.

— Люди, которые сегодня мерзнут, они разбираться не будут. И когда они замерзают, и их дети особенно, тогда они точно пойдут куда угодно, и это будет наша проблема. Если мы думаем, что нашу проблему за нас кто-то решит, то никто ее не решит, кроме нас самих. Поэтому давайте принципиально в этой ситуации разберемся и доведем ее до логического завершения, — поручил Вениамин Кондратьев.

В числе отличившихся и Апшеронский район. Там целый ряд невыполненных поручений. Работы по берегоукреплению сделаны только на бумаге, а единственный в муниципалитете спорткомплекс никак не достоят. История длится вот уже больше пяти лет. Последний обозначенный срок его сдачи в эксплуатацию был намечен еще на сентябрь прошлого года. Но объект был брошен на произвол судьбы. Из-за ветра и сильного снегопада купол сооружения разорван.

— Мне важно понять, что вы предприняли, чтобы этого не было. Чтобы купол, даже если он упал, чтобы его быстро подняли? Что-то вообще в районе поднимается или как? Сколько можно позориться с этим воздухоопорником, — спрашивает Вениамин Кондратьев.

— На тот момент, когда он был почти сдан, у него процент готовности был под 96. То, что его не сберегли, у меня складывается впечатление, что это было сделано специально, чтобы не ввели этот объект, потому что он проблемный для бюджета, — подчеркнул Юрий Гриценко, заместитель губернатора Краснодарского края.

— Готовьте рабочую поездку в Апшеронский район. И там я хочу услышать ответы на заданные сейчас вопросы. Это не мне нужно и не краю, это жителям нужно в первую очередь Апшеронского района. Детям нужно, — сказал Вениамин Кондратьев.

Как пульсирует жизнь в крае, зависит от каждого участника сегодняшнего совещания, напоминает губернатор. От своих заместителей, министров, руководителей департаментов и глав муниципалитетов Вениамин Кондратьев ждет конкретных предложений и решений той или иной проблемы.

— Снять поручение с контроля — не самое главное. Самое главное — снять проблему, которая на самом деле существует. И я надеюсь, не нужно здесь гнаться за тем, чтобы сроки, которые определены, были выполнены. Я готов сроки и продлить, если нужно. Главное, чтобы проблема снялась, — добавил Вениамин Кондратьев.

Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц. Всего глава края уже дал почти полторы тысячи распоряжений. Половина из них уже выполнена. А, значит, исполнительская дисциплина в крае налаживается, резюмировал губернатор.

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