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22:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Киевсовет готовит новые переименования бульваров и улиц

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «О переименовывании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнения названий и возвращения исторического названия в городе Киеве».

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Отмечается, что в соответствии с проектом решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка и изменения касаются только написания имен собственных: ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н); ул. Кустанайская — ул. Костанайская (Голосеевский р-н); проул. Кустанайский — проул. Костанайский (Голосеевский р-н).

Кроме того, предлагается вернуть проул. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название — проул. Воздвиженский.

Предусматривается также переименовывание следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков Киева:

— бул. Дружбы Народов — на бул. Николая Михновского (Печерский р-н);.

— бул. Михаила Кольцова — на бул. Николая Руденко (Святошинский р-н);.

— ул. Гайдара — на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);.

— ул. Генерала Наумова — на ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);.

— ул. Маршала Тимошенко — на ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);.

— ул. Московская — на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);.

— ул. Новороссийская — на ул. Опришковская (Днепровский р-н);.

— ул. Александра Горовица — на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);.

— ул. Петровского — на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);.

— ул. Пугачева — на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);.

— вул. Семашко — на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);.

— ул. Тропинина — на ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);.

— проул. Делегатский — на проул. Федоровский (Шевченковский р-н);.

— проул. Михаила Реута — на проул. Памвы Берынды (Печерский р-н);.

— просп. Героев Сталинграда — на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

Соответствующие переименовывания должна утвердить еще Киеврада на пленарном заседании.

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